Россия, которая вторглась в Украину с кровавой войной, продолжает забирать жизни наших земляков. Потери несет и футбольное сообщество.

На войне против россиян погиб детский тренер Миная Руслан Чума. Коуч филиала закарпатцев в селе Порошково после полномасштабного вторжения взял в руки оружие и пошел защищать нашу землю.

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У Руслана остались два сына, которые сейчас занимаются в структуре "лис". Денис тренируется в академии, а Валентин – в ДЮСШ. Минай обязался поддерживать семью и снабжать детей всем необходимым для тренировок.

"Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким украинского героя! Мы помним, какой ценой обретаем свободу. Никогда не простим оккупанту его кровавые поступки", – подчеркнула пресс- служба закарпатцев .