"Для специалистов Забарный – не новое имя. Еще два года назад в матчах за юношескую сборную Украины он, Владислав Ванат и Константин Вивчаренко попали на карандаш многим скаутам. В прошлом сезоне Илья был в топе украинских молодых игроков..

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Первые поединки Динамо под руководством Мирчи Луческу дали возможность по- новому посмотреть на возможности некоторых игроков, в частности, и украинцев. Однако наиболее интересным стало появление в основе на то время 17-летнего Забарного. Откровенно говоря, сначала было впечатление, что это вынужденный шаг на матч или два, чтобы хоть как-то решить кадровые проблемы в центре обороны. Но последующие уверенно проведенные матчи дали понять, что невзирая на возраст, этот игрок действительно стал открытием нового сезона. Не удивительно, что Андрей Шевченко заметил именно его как игрока основного состава сборной Украины в матчах против грандов европейского футбола

Слабыми сторонами Забарного вижу не очень высокую скорость и отсутствие паса. Недаром Илья может "обрезаться" на ограниченном пространстве. Не совсем качественный первый пас. Зато умеет вести силовую борьбу, хорош в борьбе один в один. Он мне напоминает Джоэля Велтмана, который вырос и играл за Аякс .Сейчас выступает за английский Брайтон. В Серии А похож на защитника Наполи Калиду Кулибали.

Считаю, что Илья уверенно преодолел все угрозы славы, которая на него сейчас упала. Конечно, и журналистам нужно быть осторожнее как в критике игрока, так и в похвалах. Забарный – это новая молодая звезда, которую нужно оберегать и растить для будущего украинского футбола", – сказал Великих в интервью изданию Gazeta.ua.

Напомним, Забарный дебютировал в составе Динамо только 11 сентября, заменив травмированного Тимчика в матче против Десны. С тех пор, Илья провел 9 матчей в составе киевлян во всех соревнованиях, а также был вызван на октябрьские матчи сборной Украины, за которую провел 3 игры.

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