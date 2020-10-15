"Каждый вратарь, когда выручает – топ, когда не выручает – он становится не топом. Бущан парень скромный, он не обращает на это внимание. Поверьте мне, что в дальнейшем он будет в каждом матче доказывать, что он сегодня по праву является вратарем если не №1, то хотя бы приближаясь к №1 в стране. Думаю, если он будет так продолжать, то на Евро составит достойную конкуренцию Пятову.

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С Испанией, особенно во втором тайме, Забарный показал, что он уже мужик и может играть на таком уровне. Но надо иметь смелость не только поставить игрока в таких матчах, но Луческу его задействовал в матчах Лиги чемпионов. Поэтому тренеры сборной должны благодарить Мистера за то, что он им дал возможность поставить и не бояться, что Забарный отыграет три матча подряд. И он отыграл. Он отыграл на достаточно высоком уровне, но ему есть куда расти", – сказал Игор Суркис в коментарии программе Профутбол.

Напомним, Георгий Бущан стал главным героем октябрьских матчей сборной Украины, осуществив 20 сейвов только в двух матчах Лиги наций против Германии и Испании, а Илья Забарный тоже достаточно неплохо проявил себя.

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