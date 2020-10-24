"Для фахівців Забарний – не нове ім'я. Ще два роки тому в матчах за юнацьку збірну України він, Владислав Ванат і Костянтин Вівчаренко потрапили на олівець багатьом скаутам. У минулому сезоні Ілля був в топі українських молодих гравців.

Забарний показав, що він вже мужик, – Суркіс

Перші поєдинки Динамо під керівництвом Мірчі Луческу дали можливість по-новому подивитися на можливості деяких гравців, зокрема, і українців. Однак найцікавішим стало поява в основі на той час 17-річного Забарного. Відверто кажучи, спочатку було враження, що це вимушений крок на матч або два, щоб хоч якось вирішити кадрові проблеми в центрі оборони. Але наступні впевнено проведені матчі дали зрозуміти, що незважаючи на вік, цей гравець дійсно став відкриттям нового сезону. Тож не дивно, що Андрій Шевченко зауважив саме його як гравця основного складу збірної України в матчах проти грандів європейського футболу.

Слабкими сторонами Забарного бачу не дуже високу швидкість і відсутність пасу. Недарма Ілля може "обрізатися" на обмеженому просторі. Не зовсім якісний перший пас. Зате вміє вести силову боротьбу, хороший в боротьбі один в один. Він мені нагадує Джоеля Велтмана, який виріс і грав за Аякс .Зараз виступає за англійський Брайтон. У Серії А схожий на захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Вважаю, що Ілля впевнено подолав усі загрози слави, яка на нього зараз впала. Звичайно, і журналістам потрібно бути обережніше як в критиці гравця, так і в похвалах. Забарний – це нова молода зірка, яку потрібно оберігати і ростити для майбутнього українського футболу", – сказав Великих в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Забарний дебютував у складі Динамо лише 11 вересня, замінивши травмованого Тимчика у матчі проти Десни. З того часу, Ілля загалом провів 9 поєдинків у складі киян в усіх змаганнях, не відзначившись результативними діями, а також був викликаний на жовтневі матчі збірної України, за яку провів 3 гри.

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