Украинец проводит в Италии уже третий сезон. Хотя на Апеннины его пригласила Аталанта, два года он защищал цвет Специи, а сейчас выступает в аренде за Эмполи.

Коваленко после своего сенсационного гола выступил с сильным заявлением об Украине

Накануне Коваленко забил свой дебютный гол в составе "адзурри", ставший победным в матче с Наполи. Более того, для Виктора это первый гол за более чем два года. В прошлый раз он забивал еще в октябре 2021-го в ворота Салеринтаны, когда играл за Специю.

На это событие украинец отреагировал лаконично, но очень красноречиво. "Для Херсона", – написал Коваленко в своем Instagram. Символично, что за день до голевых подвигов футболиста его родной город отметил год с тех пор, как ВСУ выгнали оккупантов.

Коваленко победным суперголом шокировал Наполи – видео взятия ворот и обзор матча