Неординарная смена собственника произошла в чемпионате Израиля – подобное было невозможно представить менее полугода назад.

Хамед бен Халифа аль-Нахайян приобрел 50 процентов акций Бейтара из Иерусалима. Отметим, что новый совладелец клуба является сыном эмира Абу-Даби и, по совместительству, президента ОАЭ Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна.

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Отмечается, что новый совладелец клуба обязался инвестировать в него в течение ближайших 10 лет 300 миллионов шекелей, а также привлечь спонсоров на миллионы шекелей.

Следует добавить, что между ОАЭ и Израилем очень напряженные политические отношения и они не имели никаких официальных дипломатических и экономических связей до августа 2020 года. До этого времени Эмираты даже не признавали право Израиля на существование.

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