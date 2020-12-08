Неординарна зміна власника трапилась у чемпіонаті Ізраїлю – подібне було неможливо уявити менше півроку тому.

Хамед бен Халіфа аль-Нахайян придбав 50 відсотків акцій Бейтара із Єрусалима. Відзначимо, що новий співвласник клубу є сином еміра Абу-Дабі і, за сумісництвом, президента ОАЕ Халіфи ібн Зайда аль Нахайяна.

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Зазначається, що новий співвласник клубу зобов'язався інвестувати у нього протягом найближчих 10 років 300 мільйонів шекелів, а також залучити спонсорів на мільйони шекелів.

Слід додати, що між ОАЕ та Ізраїлем дуже напружені політичні відносини і вони не мали жодних офіційних дипломатичних та економічних зв'язків до серпня 2020 року. До цього часу Емірати навіть не визнавали право Ізраїлю на існування.

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