"Легких групп в отборе на ЧМ-2022 и не предполагалось. С первой корзины, конечно, хотелось бы соперника более слабого, чем сборная Франции. Это все-таки чемпион мира, одна из лучших сборных на планете на данный момент.

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Украине в этом плане не повезло. А вот с третьей корзины нам выпал вполне приемлемый оппонент. С этой командой сборная Украины всегда хорошо играла. В этой корзине, следует признать, были сборные и сильнее. Фортуна здесь нам способствовала, но сразу же подбросила еще одного непростого соперника – Боснию и Герцеговину.

Боснийские футболисты выступают в сильных клубах из топ-лиг в Барселоне, в Роме... Что касается Казахстана, то сборную Украины ждет далекий и трудный перелет, а также игра на искусственном газоне в гостевом поединке. Это добротная команда, но в последнее время она играла не совсем удачно.

В целом, у сборной Украины – хорошая группа. Нам нужно и можно бороться за 1-2 места. Шансы есть, причем, вполне реальные. Главное, чтобы все ребята были здоровы и могли полноценно играть", – цитирует Вирта Footboom.

Напомним, Украина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть на ЧМ-2022 с нами будут бороться Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

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