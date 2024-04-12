Начиная с чемпионата Европы 1980 года, Panini отвечал за выпуск набора коллекционных карточек с изображением всех футболистов-участников турнира. В преддверии Евро-2024 УЕФА впервые отказался от сотрудничества с итальянской компанией – организация отдала предпочтение американской компании Topps. Её карточки уже доступны для покупки, но они не вызывают ажиотажа среди болельщиков.

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Как информирует Voetbal International, всё дело в правах на изображение. Некоторые европейские звёзды отказались предоставить Topps эти права, среди них – Килиан Мбаппе, Фил Фоден и Флориан Вирц. При этом в альбоме присутствуют игроки сборных Казахстана и Люксембурга – команд, которые не смогли пробиться на Евро-2024. Также американская компания решила "компенсировать" отсутствие Мбаппе карточками десяти легенд футбола, которые уже завершили карьеру – такими как Кларенс Зеедорф.