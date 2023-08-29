Изнасилование обидчиков Зозули в видеообзоре матча Райо Вальекано - Атлетико - 0:7
09:45 - Читати українською
Атлетико сокрушил Райо Вальекано в третьем туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Мемфис Депай 16’
Науэль Молина 36’
Альваро Мората 73’
Анхель Корреа 79’
Альваро Мората 84’
Маркос Льоренте 86’
16’ Мемфис Депай
36’ Науэль Молина
73’ Альваро Мората
79’ Анхель Корреа
84’ Альваро Мората
86’ Маркос Льоренте
Подопечные Диего Симеоне одержали блестящую победу, которая стала исторической. Третий раз в своей истории на выезде Атлетико забил семь голов с 1948 года. Разгром Райо Вальекано начался уже на второй минуте, когда Гризманн записал в свой актив очередной мяч за "матрасников". Оборона хозяев не справлялась с давлением мадридцев, что в итоге привело к болезненному поражению.
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Напомним, что Роман Зозуля в 2017 году стал игроком Райо Вальекано. Из-за протестов фанатов украинцу пришлось покинуть клуб.
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