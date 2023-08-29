Подопечные Диего Симеоне одержали блестящую победу, которая стала исторической. Третий раз в своей истории на выезде Атлетико забил семь голов с 1948 года. Разгром Райо Вальекано начался уже на второй минуте, когда Гризманн записал в свой актив очередной мяч за "матрасников". Оборона хозяев не справлялась с давлением мадридцев, что в итоге привело к болезненному поражению.

Атлетико уничтожил Райо Вальекано, забив семь голов на выезде впервые со времён диктатуры Франко

Напомним, что Роман Зозуля в 2017 году стал игроком Райо Вальекано. Из-за протестов фанатов украинцу пришлось покинуть клуб.