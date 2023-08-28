Хетафе одержал первую победу в сезоне, минимально обыграв Алавес
В рамках программы дня в 3-м туре испанской Примеры 2023/24 запланировано два матча. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 3-й тур
Хетафе – Алавес – 1:0
Гол: Майораль, 84 (пен)
Райо Вальекано – Атлетико – начало в 22:30
День Мадрида в 3-м туре Ла Лиги открывал поединок в пригороде, где Хетафе принимал Алавес. Команды суммарно провели 31 удар на двоих, однако попаданий в створ было совсем немного. Тем не менее, по одному топовому сейву голкиперы исполнили.
¡Tuvo que volar @AntonioSivera1 per evitar el gol del @GetafeCF ! #GetafeAlavés | #LALIGAEASPORTS #LALIGAHighlights pic.twitter.com/l1Jif0Wo5s- LALIGA (@LaLiga) August 28, 2023
¡PARADÓN DE @DavidSoria18 para salvar al @GetafeCF ! #GetafeAlavés | #LALIGAEASPORTS #LALIGAHighlights pic.twitter.com/TAkgPzJMVU- LALIGA (@LaLiga) August 28, 2023
Подопечные Пепе Бордаласа праздновали минимальную победу. Судьбу противостояния решил один-единственный гол – его на 84-й минуте провел Борха Майораль, который реализовал пенальти. Таким образом, Хетафе выиграл свой первый матч в новом розыгрыше Ла Лиги.
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