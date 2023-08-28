В рамках программы дня в 3-м туре испанской Примеры 2023/24 запланировано два матча. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 3-й тур

Хетафе – Алавес – 1:0

Гол: Майораль, 84 (пен)

Райо Вальекано – Атлетико – начало в 22:30

День Мадрида в 3-м туре Ла Лиги открывал поединок в пригороде, где Хетафе принимал Алавес. Команды суммарно провели 31 удар на двоих, однако попаданий в створ было совсем немного. Тем не менее, по одному топовому сейву голкиперы исполнили.

Подопечные Пепе Бордаласа праздновали минимальную победу. Судьбу противостояния решил один-единственный гол – его на 84-й минуте провел Борха Майораль, который реализовал пенальти. Таким образом, Хетафе выиграл свой первый матч в новом розыгрыше Ла Лиги.

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