Підопічні Дієго Сімеоне здобули блискучу перемогу, яка стала історичною. Втретє у своїй історії на виїзді Атлетіко забив сім голів з 1948 року. Розгром Райо Вальєкано розпочався вже на другій хвилині, коли Грізманн записав у свій актив черговий м'яч за "матрацників". Оборона господарів не справлялася з тиском мадридців, що в підсумку призвело до болючої поразки.

Атлетіко знищив Райо Вальєкано, забивши сім голів на виїзді вперше з часів диктатури Франко

Нагадаємо, що Роман Зозуля в 2017 році став гравцем Райо Вальєкано. Через протести фанатів українцю довелося покинути клуб.