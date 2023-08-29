Зґвалтування кривдників Зозулі у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Атлетіко – 0:7
09:45 - Читать на русском
Атлетіко розтрощив Райо Вальєкано в третьому турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Мемфіс Депай 16’
Науель Моліна 36’
Альваро Мората 73’
Анхель Корреа 79’
Альваро Мората 84’
Маркос Льоренте 86’
16’ Мемфіс Депай
36’ Науель Моліна
73’ Альваро Мората
79’ Анхель Корреа
84’ Альваро Мората
86’ Маркос Льоренте
Підопічні Дієго Сімеоне здобули блискучу перемогу, яка стала історичною. Втретє у своїй історії на виїзді Атлетіко забив сім голів з 1948 року. Розгром Райо Вальєкано розпочався вже на другій хвилині, коли Грізманн записав у свій актив черговий м'яч за "матрацників". Оборона господарів не справлялася з тиском мадридців, що в підсумку призвело до болючої поразки.
Атлетіко знищив Райо Вальєкано, забивши сім голів на виїзді вперше з часів диктатури Франко
Нагадаємо, що Роман Зозуля в 2017 році став гравцем Райо Вальєкано. Через протести фанатів українцю довелося покинути клуб.
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