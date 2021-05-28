"Я был разочарован. Он изменил мнение за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось связаться с секретарем и тоже подписать документ. Но он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил решение.

Интер договорился о контракте с Индзаги – Лацио уже попрощался со специалистом

Мы провели вместе семь часов, мы договорились, мы пожали руки. Но на следующее утро он позвонил, мы встретились. Он сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой.

Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Разумеется, если бы я услышал вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью", – приводит слова Лотито Calciomercato.

Напомним, Интер сделал предложение Симоне Индзаги возглавить команду после ухода Антонио Конте и специалист договорился о контракте с "нерадзурри", хотя готовился продлить соглашение с Лацио.

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