Интер договорился о контракте с Индзаги – Лацио уже попрощался со специалистом
Наставник римлян Симоне Индзаги решил сменить клуб.
Симоне Индзаги покинул пост главного тренера Лацио, сообщает официальный сайт римского клуба.
Конте официально покинул Интер после завоевания Скудетто
Ранее журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил, что Интер сумел убедить уже бывшего главного тренера римлян возглавить миланский клуб. По информации инсайдера, контракт между сторонами будет подписан в ближайшие часы, а официально объявят о сделке в пятницу, 28 мая.
Напомним, Конте накануне покинул Интер – контракт итальянского специалиста с "нерадзурри" был рассчитан еще на один год, однако, из-за напряженных отношений тренера с руководством клуба было решено расторгнуть соглашение.
Ранее СМИ сообщали о встрече Индзаги с президентом Лацио Клаудио Лолито, после которой Симоне решил продлить соглашение с римским клубом.
Доннарумму пугают примером Шевченко из-за прощания с Миланом, или Почему нельзя руководствоваться "гнусными деньгами"