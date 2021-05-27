Симоне Индзаги покинул пост главного тренера Лацио, сообщает официальный сайт римского клуба.

Конте официально покинул Интер после завоевания Скудетто

Ранее журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил, что Интер сумел убедить уже бывшего главного тренера римлян возглавить миланский клуб. По информации инсайдера, контракт между сторонами будет подписан в ближайшие часы, а официально объявят о сделке в пятницу, 28 мая.

Напомним, Конте накануне покинул Интер – контракт итальянского специалиста с "нерадзурри" был рассчитан еще на один год, однако, из-за напряженных отношений тренера с руководством клуба было решено расторгнуть соглашение.

Ранее СМИ сообщали о встрече Индзаги с президентом Лацио Клаудио Лолито, после которой Симоне решил продлить соглашение с римским клубом.

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