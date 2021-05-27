Я говорю об этом, потому что у меня была возможность несколько раз встретиться с Доннаруммой. Он произвел впечатление более зрелого мальчика, как для своего юного возраста. Поэтому мои слова продиктованы чувством уважения к нему. Я уважаю его как человека и как игрока. Однако я не могу скрыть печали из-за такого завершения.

Милан подтвердил уход Доннаруммы

Если бы он был счастлив в Милане, клубе, который дал ему возможность расти и ценил его, должен был остаться. В жизни тоже есть чувство благодарности к тем, кто дал вам важный шанс, и это была возможность показать это. Также, о чем не следует забывать, клуб предложил ему богатый контракт. Поэтому я спрашиваю себя: зачем идти? Зачем форсировать ситуацию?

В истории Милана есть примеры, достаточно показательны. Я говорю о Шевченко и Кака. Первый из-за денег решил перейти в Челси. Второй, опять же по экономическим причинам, выбрал Реал. Оба потерпели неудачу. Покидать место, где вас любят, всегда рискованно. Я, честно говоря, не понимаю, как можно оставить определенное в пользу неопределенного ради денег.

Я приведу личный пример. Когда в 1987 году я переехал из Пармы в Милан, я подписал пустой контракт. Я знал, что заработаю меньше, чем в Парме. Галлиани сказал мне об этом. Я ответил: "Ну, значит, мне не придется ходить с телохранителями..." Я был счастлив, мне было наплевать на деньги. И, прежде всего, я ни о чем не жалел. Я выбрал Милан ради проекта, эмоций, которые он во мне вызвал, уж точно не думая о деньгах. Деньги важны, они являются показателем ценности и профессионализма, но их нельзя ставить на первое место при выборе.

Милан нашел замену Доннарумме – голкипер прилетел в Италию

Клуб сделал свою оценку, предложил важную встречу, а голкипер еще не решил. Такова реальность. В этот момент очевидно, что клуб сосредоточивает свое внимание на других игроках, он не может играть без вратаря. Я думал, что Доннарумма предпочитал больше думать о личном счастье, чем о своем кошельке. Я бы понял, если бы он сказал: "Я не счастлив в Милане". Тогда да, он должен был бы уйти. Но мне кажется, что он никогда не говорил эти слова, и он всегда признавался в любви к клубу и к цветам "россонери". Еще он целовал футболку, если я правильно помню... Что ж...

Желаю ему всего наилучшего. Однако, если бы он сделал другой выбор, то есть если бы он решил остаться, он сделал бы качественный скачок как личность: он бы показал, что он не руководствуется гнусными деньгами. И, вероятно, в будущем он не пожалел бы. Поэтому, наоборот, я не знаю. Деньги не могут быть главной целью для профессионала, а справедливым и нормальным следствием его работы.

Не могу знать, куда уйдет Доннарумма. Однако одно я знаю, он очень хороший голкипер, он талантливый, он молодой, и ему еще нужно немало усовершенствовать. Если в Милане он проявил все лучшие качества, в том числе потому, что среда ему помогала, то нет уверенности, что то же самое произойдет и в другом месте. Это риск.

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