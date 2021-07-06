Хавбек планирует судиться с "блаугранас" за одностороннее завершения сотрудничества, сообщает Marca.

Барселона разорвала контракт с игроком, который играл исключительно против Динамо – эксперимент на 7 млн евро

Матеус Фернандес считает, что боссы Барсы поспешили с решением и поступили несправедливо. Окружение бразильца уверено – каталонцы всегда имели несколько предложений по продаже 23-летнего воспитанника Ботафого, хоть и активно опровергали это. Матеус Фернандес перебрался на Камп Ноу зимой 2020-го за 7 млн ​​евро. С тех пор он провел лишь 17 минут в первой команде, когда вышел на замену в матче Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Напомним, что новое руководство Барселоны пытается разгрузить зарплатную ведомость. Это, в частности, позволит подписать новый контракт с лидером команды Лионелем Месси.

Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной