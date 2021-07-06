Изгнанник Барселоны подготовил иск за разрыв контракта – он стоил 7 миллионов и наиграл 17 минут против Динамо
Полузащитник Матеус Фернандес Сикейра не собирается мириться с решением руководства испанской Барселоны досрочно попрощаться с ним.
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Матеус Фернандес считает, что боссы Барсы поспешили с решением и поступили несправедливо. Окружение бразильца уверено – каталонцы всегда имели несколько предложений по продаже 23-летнего воспитанника Ботафого, хоть и активно опровергали это. Матеус Фернандес перебрался на Камп Ноу зимой 2020-го за 7 млн евро. С тех пор он провел лишь 17 минут в первой команде, когда вышел на замену в матче Лиги чемпионов против киевского Динамо.
Напомним, что новое руководство Барселоны пытается разгрузить зарплатную ведомость. Это, в частности, позволит подписать новый контракт с лидером команды Лионелем Месси.
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