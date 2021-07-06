Хавбек планує позиватися до "блаугранас" за одностороннє завершення співпраці, повідомляє Marca.

Барселона розірвала контракт з гравцем, який грав виключно проти Динамо – експеримент на 7 мільйонів євро

Матеус Фернандес вважає, що боси Барси поспішили з рішенням і вчинили несправедливо. Оточення бразильця впевнене – каталонці завжди мали кілька пропозицій з продажу 23-річного вихованця Ботафого, хоч і активно спростовували це. Матеус Фернандес перебрався на Камп Ноу взимку 2020-го за 7 млн євро. З того часу він провів лише 17 хвилин у першій команді, коли вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Нагадаємо, що нове керівництво Барселони намагається розвантажити зарплатну відомість. Це, зокрема, дозволить підписати новий контракт із лідером команди Ліонелем Мессі.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною