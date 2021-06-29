Барселона решила прекратить сотрудничество с 22-летним бразильцем, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Отмечается, что клуб расторг с игроком контракт, который был рассчитан еще на четыре сезона. Заметим, что Матеус Фернандес перешел в Барсу прошлым летом, но с тех пор сыграл лишь 17 минут. Он появился на поле лишь в киевском матче ЛЧ против Динамо.

К слову, Фернандес оказался в Испании зимой 2020-го. Барселона не побоялась заплатить Палмейраса 7 млн евро компенсации, но первые полгода бразилец провел в Вальядолиде на правах аренды.

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