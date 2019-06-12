Издевательство VAR и украденная победа – итальянские СМИ в ярости из-за выхода Украины U-20 в финал ЧМ-2019

Ведущие итальянские СМИ считают, что команда Петракова пробилась в финал молодежного чемпионата мира (U-20) из-за "ужасной ошибки арбитра".

Gazzetta: Жестокое издевательство VAR

В футболе появился новый девиз – VAR дал, VAR взял. Технологии разрушили мечту Паоло Николато и всех игроков молодежной сборной Италии. Конечно, никто не умаляет заслуг украинцев, которые победили благодаря голу Булецы, но на 92-й минуте Скамакка мог переписать историю.

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Арбитр Рафаэль Клаус, просмотрев повтор эпизода перед монитором, отменил невероятный мяч в ворота Лунина. 1:1 – это лишь альтернативная версия фильма, сама же реальность оказалась более драматичной.

Гнев и разочарование еще долго будут преследовать игроков сборной Италии, которые плакали на поле после финального свистка. VAR жестоко поиздевался над нашей командой, которая потеряла невероятный шанс сыграть в финале чемпионата мира. Титул разыграют Украина и Южная Корея.

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола и обзор матча

Sky Italia: Это была какая-то шутка

Сборная Италии не сыграет в финале молодежного чемпионата мира из-за отмененного арбитром гола в компенсированное время поединка. Это было похоже на неудачную шутку. После хорошего второго тайма, с большим количеством моментов, команда Николато, пропустив на 65-й от Булецы, драматически покинула турнир.

Скамакка сумел сравнять счет, однако, широко разведя локти, он зацепил Бондаря, который сразу же повалился на газон. Рефери вел себя немного нерешительно, но через некоторое время решил посмотреть видеоповтор. Видимо, он получил подсказку VAR. Несмотря на серьезные протесты итальянской сборной Клаус решился принять довольно спорное решение.

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После многочисленных просмотров видеоповтор эпизода остается непонятным, что является обязательным условием для вмешательства VAR – это просто какое-то издевательство.

Corriere dello Sport: VAR украл у Италии финал ЧМ

Бразильский рефери Рафаэль Клаус допустил ужасную ошибку. 39-летний бизнесмен из Сан-Паулу, похоже, ошибочно выбрал профессию арбитра, что подтверждает сканадльний эпизод на последних минутах матча между Италией и Украиной. Скамакка разводит руки в сторону, защищая собственное пространство – это классическое движение для любого форварда в штрафной соперника.

Игрок сборной Украины Бондарь самостоятельно врезается в выставленную руку Скамаккы, а затем падает на газон, будто его специально ударили в подбородок. Через некоторое время он встает, чтобы оценить ситуацию, и подчеркивает последствия контакта, который сам спровоцировал.

Интересно, что в дебюте второго тайма арбитр не назначил пенальти за фол Попова на Пинамонти. Почему же в этом эпизоде ​​Клаус не воспользовался подсказкой VAR, положившись исключительно на собственные наблюдения?

Tuttosport: VAR и итальянская ярость

Команда Паоло Николато покидает молодежный чемпионат мира из-за отмененного гола перед финальным свистком. Скамакка имел шанс стать героем Италии, но неоднозначен решение арбитра свело все наши усилия на нет.

Падение Бондаря после сомнительного контакта с рукой Скамаккы стало решающим в определении финалиста польского Мундиаля. Сборная Италии должна удовлетвориться матчем за третье место, тогда как украинцы поборются за главный трофей вместе с корейцами.

"Скуадра адзурра" четыре раза триумфала на чемпионатах мира, а на молодежном уровне мы не можем добраться даже финала. С итальянским футбол происходит что-то непонятное...

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