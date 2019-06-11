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Спасибо, что без VAR или Ноги нужно держать на земле: реакция соцсетей на Украина – Люксембург

12:30 111 Читати українською
Спасибо, что без VAR или Ноги нужно держать на земле: реакция соцсетей на Украина – Люксембург
Малиновскому пришлось нервничать / фото УАФ

Сборная Украины одержала сложную победу над Люксембургом в 4-м туре квалификации к Евро-2020 (1:0). "Футбол 24" собрал реакцию пользователей соцсетей на второй подряд триумф команды Шевченко во Львове.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

От серьезных неприятностей сборную Украины спас единственный в поединке гол Романа Яремчука, который отличился уже на 6-й минуте. Гости вовсе не стушевались под давлением трибун Арены Львов и провели несколько опасных атак, однако из которых завершилась взятием ворот Пятова, однако арбитр зафиксировал очень спорный офсайд. После игры команда Люксембурга снова жаловалась на судейство. Люк Хольц намекнул, что арбитры дважды "обокрали" его подопечных в матчах против Украины.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил нашу сборную с положительным результатом и отметил фартовость Арены Львов.

Глава УАФ Андрей Павелко также остался пораженным поддержкой "сине-желтых" во Львове, призвав так же страстно болеть за молодежную сборную Украины U-20, которая сегодня сыграет в полуфинале чемпионата мира.

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Артур Валерко подсчитал, что Шевченко идет вслед за Сабо, Фоменко и Блохиным по набранным очкам за всю историю сборной Украины.

Журналист и телеведущий Александр Денисов считает, что все домашние поединке отбора к Евро-2020 команда Шевченко должна играть во Львове.

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай обошелся без лишних слов – он "зажигал" на фанатском секторе Арены Львов.

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко доволен, что "сине-желтые" проявили характер.

Журналист, телеведущий и комментатор Максим Гиленко уверяет, что арбитры несправедливо отменили гол в ворота Пятова.

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков напоминает нашим игрокам, что "ноги нужно держать на земле".

Тем, кого не устраивает минимальная победа Украины, экс-ведущий программы "ТСН Проспорт" Евгений Зинченко предлагает обратить внимание на результат матча Ирландия – Гибралтар.

Журналист Роман Бебех объясняет слабый матч в исполнении команды Шевченко усталостью после сербов.

Аналитик и блогер Михаил Смоловой считает, что Люксембург сыграл значительно сильнее за Сербию, которая якобы сама сделала Украине подарок.

Журналист Александр Золотогорский пишет о разочаровании после безумного подъема – такие себе "украинские горки".

Ведущий комментатор страны Виктор Вацко поздравляет с победой...

З перемогою, !!! The End...

Допис, поширений Viktor Vatsko (@v.vatsko)

...и называет Львов идеальным городом для матчей сборной Украины.

"Брутальный футбол" указывает на идеального соперника для нашей команды, и это не Люксембург.

blog_ava
Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Люка Хольца
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Теги
Украина - Люксембург Украина Украина Люксембург Люксембург Статьи Евро-2020
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