Спасибо, что без VAR или Ноги нужно держать на земле: реакция соцсетей на Украина – Люксембург

Сборная Украины одержала сложную победу над Люксембургом в 4-м туре квалификации к Евро-2020 (1:0). "Футбол 24" собрал реакцию пользователей соцсетей на второй подряд триумф команды Шевченко во Львове.

От серьезных неприятностей сборную Украины спас единственный в поединке гол Романа Яремчука, который отличился уже на 6-й минуте. Гости вовсе не стушевались под давлением трибун Арены Львов и провели несколько опасных атак, однако из которых завершилась взятием ворот Пятова, однако арбитр зафиксировал очень спорный офсайд. После игры команда Люксембурга снова жаловалась на судейство. Люк Хольц намекнул, что арбитры дважды "обокрали" его подопечных в матчах против Украины.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил нашу сборную с положительным результатом и отметил фартовость Арены Львов.

Для нашої збірної та вболівальників футболу Арена Львів стала фартовим місцем :)



Вітаю жовто-синіх з перемогою над збірною Люксембургу.



Не збавляйте темп, хлопці! Слава Україні! pic.twitter.com/KiF6OQiOG2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 червня 2019 р.

Глава УАФ Андрей Павелко также остался пораженным поддержкой "сине-желтых" во Львове, призвав так же страстно болеть за молодежную сборную Украины U-20, которая сегодня сыграет в полуфинале чемпионата мира.

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Артур Валерко подсчитал, что Шевченко идет вслед за Сабо, Фоменко и Блохиным по набранным очкам за всю историю сборной Украины.

50+:

збірна України під керівництвом Андрія Шевченка набрала 52 очка в 27 матчах (38:21)



Шева йде слідом за Сабо, Фоменком та Блохіним за набраними очками за всю історію.#УкраїнаЛюксембург #UKRLUX — Artur Valerko (@ArchieValerko) 10 червня 2019 р.

Журналист и телеведущий Александр Денисов считает, что все домашние поединке отбора к Евро-2020 команда Шевченко должна играть во Львове.

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай обошелся без лишних слов – он "зажигал" на фанатском секторе Арены Львов.

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко доволен, что "сине-желтые" проявили характер.

Минимальная валидольная, но очень важная победа сборной Украины над Люксембургом. Не вдаваясь в тактический анализ, я рад, что ребята проявили характер и были единым целым. Увидимся после лета! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 10 червня 2019 р.

Журналист, телеведущий и комментатор Максим Гиленко уверяет, что арбитры несправедливо отменили гол в ворота Пятова.

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков напоминает нашим игрокам, что "ноги нужно держать на земле".

В отличие от резни сербов матч с Люксембургом сложился тяжело, но полезно. Три очка взяли, а заодно получили жесткое напоминание, что ноги нужно держать на земле - "двойнички" наша команда не слишком тянет чисто физически. В любом случае - поздравления и чистая радость!!! — Artem Frankov (@frankov11) 10 червня 2019 р.

Тем, кого не устраивает минимальная победа Украины, экс-ведущий программы "ТСН Проспорт" Евгений Зинченко предлагает обратить внимание на результат матча Ирландия – Гибралтар.

Важка, але дуже приємна і заслужена перемога збірної України щоб ви не переймалися рахунком - збірна Ірландії виграла вдома у Гібралтару 1:0 і цей гол забив Гібралтар — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 10 червня 2019 р.

Журналист Роман Бебех объясняет слабый матч в исполнении команды Шевченко усталостью после сербов.

Сербів розірвали, з Люксембургом помучались. Хтось здивований? Але в нашій ситуації, головне - результат. Відчувалось, що збірна втомилась після сербів — Роман Бебех (@roman_bebekh) 10 червня 2019 р.

Аналитик и блогер Михаил Смоловой считает, что Люксембург сыграл значительно сильнее за Сербию, которая якобы сама сделала Украине подарок.

Журналист Александр Золотогорский пишет о разочаровании после безумного подъема – такие себе "украинские горки".

У нас так часто: після шаленого піднесення настає розчарування. Українські гірки. Але головне, що три очки. Шкода, що не три заміни;) Здалося в другому таймі, що в хід пішли конспекти Фоменка;) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 10 червня 2019 р.

Ведущий комментатор страны Виктор Вацко поздравляет с победой...

...и называет Львов идеальным городом для матчей сборной Украины.

"Брутальный футбол" указывает на идеального соперника для нашей команды, и это не Люксембург.