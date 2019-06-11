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Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола

19:55 1770 Читати українською
Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола
Украина U-20 – Италия U-20 – видео голов

Украина U-20 победила Италию U-20 в полуфинале ЧМ-2019 и сыграет в решающем матче. Смотрите видео гола и обзор матча Украина U-20 – Италия U-20.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

Матч 1/2 финала ЧМ-2019 U-20 Украина – Италия начался в 18:30 по киевскому времени. Прямая онлайн-видеотрансляция поединка доступна на сайте "Футбол 24".

На 65-й минуте счет открыл полузащитник "сине-желтых" Сергей Булеца. Атакующий хавбек ударом в касание замкнул прострел Ефима Конопли, забив свой 3-й гол на турнире.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

На последней минуте Италия сравняла счет, но арбитр поединка после вмешательства VAR отменил гол Скамакки и-за фола против Бондаря. 1:0 – Украина U-20 сыграет в финале ЧМ-2019!

Финальный поединок пройдет 15 июня в Лодзи. Начало – в 21:30. Соперником Украины U-20 станет победитель пары Эквадор – Южная Корея.

Видео гола Булецы:

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