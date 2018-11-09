"Избиение в Киеве" и "Действительно ли команды играли 11 на 11?": матч Динамо – Ренн в обзоре французских СМИ

"Футбол 24" представляет обзор французских СМИ по итогам матча Динамо – Ренн (3:1).

France Football: Команды действительно играли 11 на 11?

Авторитетное французское издание, которое вскоре назовет обладателя премии "Золотой мяч", считает, что Динамо полностью переиграло Ренн на НСК Олимпийский.

"Ренн и Динамо в Киеве разделяли три мира. Контраст был настолько сильным, что в определенные отрезки матча возникал вопрос: действительно ли команды играют 11 на 11?

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Украинцы доминировали в первом тайме, грамотно используя свободные зоны в оборонительных порядках Ренна. "Красно-черные" попали в ловушку, из которой долго не могли выбраться.

Ключевую роль в победе Динамо сыграли полузащитники хозяев, у которых всегда хватало времени развернуться и подумать перед штрафной команды Лямуши.

Вербич, немного неуклюжий Сидклей и Цыганков регулярно терроризировали оборону Ренна. Вторым темпом им активно помогали Буялський и Шапаренко. Особенно выделялся последний, который стал настоящим проводником Динамо в центре поля", – пишет France Football.

Lequipe: Избиение в Киеве, Ренн находится на обрыве

"Ренну нужно надеяться на чудо, чтобы оказаться среди 32-х лучших команд Лиги Европы. Проиграв Динамо, команда Лямуши находится на грани вылета из турнира.

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Более-менее качественно Ренн провел лишь дебют второго тайма, когда в игре произошел переломный момент. На 54-й минуте, при минимальном преимуществе Динамо, Сарр потерял отличный шанс, чтобы сравнять счет. Не реализовав свой момент, Рен пропустил еще дважды.

За два тура до завершения группового этапа Ренн отстает от Динамо и Астаны на 5 очков. Команда находится на обрыве... ", – отмечает Lequipe.

RMC Sport: Ренн утонул в Киеве

Журналисты RMC Sport также считают, что после поражения от Динамо французский клуб практически потерял шансы на еврокубковую весну.

"Ренн получил хорошего пощечину от Динамо, уступив в Киеве со счетом 1:3. Команда Лямуши не продемострировала ни хорошей игры, ни командного духа, пропустив уже на 13-й минуте, когда отличился Вербич.

"Красно-черные" могли переломить ход матча на 54-й минуте, но Бойко выиграл дуэль у Сарра. После этого Динамо забило еще дважды, а Ренн забил лишь гол престижа. Мяч Жордана Сибачо – единственный позитив для Ренна. Он вернулся после травмы и забил свой первый гол в сезоне.

Чтобы создать чудо и пробиться в плей-офф, Ренну нужно выиграть два последних матча и надеяться, что Динамо победит Астану", – добавляет RMC Sport.

Le Monde: Печальный вечер для французских клубов в Лиге Европы

"Ренн проиграл Динамо, Олимпик уступил Лацио, а Бордо расписал ничью с Зенитом – печальный вечер для французских клубов в Лиге Европы.

Команда Лямуши провалилась в Киеве перед дерби с Нантом. Пропустив уже на 13-й минуте от Вербича, "красно-черные" так и не сумели вернуться в игру. Ренн был практически растоптан в первом тайме, слишком много позволяя Динамо в собственной штрафной.

Ренн еще сохраняет теоретические шансы на выход из группы, но спасти подопечных Лямуши может только чудо", – пишет Le Monde.