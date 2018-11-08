Динамо – Ренн – видео гола

Динамо принимает Ренн в 4 туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Динамо – Ренн.

В матче 4 тура Лиги Европы 2018/19 Динамо – Ренн киевляне открыли счет уже в дебюте поединка.

Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

На 13-й минуте после подачи с углового в исполнении Виктора Цыганкова Беньямин Вербич выиграл верховую борьбу и классным ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот Коубека.

Напомним, в первом матче динамовцы обыграли Ренн на выезде со счетом 2:1. После 3 туров в активе киевлян 5 очков, у Ренна 3 пункта.

Видео гола Вербича: