Динамо красиво обыграло Ренн и возглавило свою группу Лиги Европы

Динамо Киев принимало Ренн в 4-м туре ЛЕ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартовал в 19:55 по киевскому времени. Киевляне во Франции одержали свою первую победу в нынешнем сезоне Лиги Европы. Поэтому Ренну нужно было сегодня как минимум не проиграть. Команда Хацкевича до отчетной встречи опустилась на второе место, но победа позволила ей обойти Астану по дополнительным показателям.

Динамо – Ренн – видео голов

Ренн начал активнее, но удары французов летели не в ворота. Динамо же забило с первого точного удара. Цыганков подал угловой с левого фланга, а Вербич выиграл верховую борьбу на ближней штанге. После этого уже Шапаренко приложился из-за пределов штрафной – Коубек вытащил из угла. Ренн провел еще одну интересную атаку, мяч перевели с правого фланга в центр, но Бенсебаини повторил неудачные удары партнеров. Бен Арфа попытался нарисовать пенальти в борьбе с Цыганков, однако Битон – не Кашшаи.

Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Сидклей благодаря прессингу перехватил мяч, Шапаренко подхватил, но отдал слишком сильно на Вербича, который с острого угла уже не сумел попасть в створ. Бразильский новичок Динамо за полчаса успел две желтые для соперников заработать. Со штрафного быстро забросили на Цыганкова, однако капитан хозяев не сумел прошить голкипера. Миколенко вывели на ворота по левому флангу. Виталий мог отдать в центр, где было двое партнеров, и решил пробить – снаряд слетел с ноги. Тот же Миколенко нашел Вербича пасом с фланга, но словенец с близкого расстояния попал прямо в голкипера сборной Чехии.

После первого тайма Хацкевич может быть доволен: 4:0 по ударам в створ, преимущество в контроле мяча 57 на 43. Если бы еще слабую реализацию моментов подтянуть, можно было бы закрывать игру.

На 54-й Бойко исправился за ошибку с первого матча против Ренна. Сарр выиграл борьбу у Миколенко, но голкипер Динамо на самой линии ворот со второй попытки прибрал мяч к рукам. Цыганков ответил быстрым проходом и дальним ударом – неточно. Сарр продрался справа, отдал в центр штрафной, где его земляк Мбайе Ньянг попытался отличиться пяткой. Спасибо за пижонство. Тут же Цыганков отдал на Кендзеру, прострел с правого фланга – как Сидклей не забил в пустые?!

И все же Миколенко забивал дебютный гол за киевский клуб. Динамо наконец-то реализовало свой момент. Цыганков оформил дубль ассистов, идеально подав со штрафного. Шапаренко выиграл борьбу на левом фланге, прошел в штрафную и обводным ударом элегантно вколотил мяч в ворота. Миколенко еще и голевой пас отдал. Бен Арфа дважды прорывался к воротам, используя свой крутой дриблинг – Бойко и защитники на месте. Ньянг на грани офсайда забежал во владение Дениса, стянул на себя вратаря и отдал Сибачо на пустые ворота.

Динамо набирает 8 очков и становится лидером группы K, хотя у Астану такой же показатель набранных. У Ренна 3 балла, Яблонец Соболя замыкает

таблицу с 2-мя пунктами.

Лига Европы. Группа K, 4-й тур

Динамо – Ренн – 3:1

Гол: Вербич, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сибачо, 90