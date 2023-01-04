Виталий Миколенко провел полный поединок, но это не помогло "ирискам" одержать положительный результат. Митома открыл счет на старте, сразу после перерыва подопечные Де Дзерби забили еще трижды.

Де Дзерби и 18-летний рекордно опозорили Эвертон в АПЛ – эффектный погром с активным участием Миколенко тянет на отставку