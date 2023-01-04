Избиение Миколенко и Ко в видеообзоре поединка Эвертон – Брайтон – 1:4
10:56 - Читати українською
Брайтон нанес разгромное поражение Эвертону в 19-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Каору Митома 15’
Эван Фергюсон 51’
Солли Марч 54’
Паскаль Гросс 57’
15’ Каору Митома
51’ Эван Фергюсон
54’ Солли Марч
57’ Паскаль Гросс
Виталий Миколенко провел полный поединок, но это не помогло "ирискам" одержать положительный результат. Митома открыл счет на старте, сразу после перерыва подопечные Де Дзерби забили еще трижды.
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Эвертон ответил лишь точным ударом с пенальти в добавленное время. В последний раз команда Лэмпарда побеждала в официальном матче еще 22 октября, а сейчас идет в двух пунктах от зоны вылета. Брайтон борется за зону еврокубков, хоть и расположился 8-м.
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