Віталій Миколенко провів повний поєдинок, але це не допомогло "ірискам" здобути позитивний результат. Мітома відкрив рахунок на старті, одразу по перерві підопічні Де Дзербі забили ще тричі.

Де Дзербі та 18-річний рекордно зганьбили Евертон в АПЛ – ефектний погром з активною участю Миколенка тягне на відставку

Евертон відповів лише влучним ударом з пенальті у доданий час. Востаннє команда Лемпарда перемагала в офіційному матчі ще 22 жовтня, а зараз йде у двох пунктах від зони вильоту. Брайтон бореться за зону єврокубків, хоч і розташувався 8-м.