У наступному сезоні Барселона має намір змінити місце проведення домашніх матчів і перебратися зі стадіону Камп Ноу на Олімпійський стадіон, який знаходиться на горі Монтжуїк. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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На Камп Ноу в даний час проводяться ремонтні роботи, проте деякі з них не можуть бути виконані, поки Барселона все ще використовує стадіон. "Блаугранас" планує завершити поточний сезон на Камп Ноу, щоб розпочати сезон 2023/24 на Олімпійському стадіоні.

Очікується, що ремонтні роботи на Камп Ноу будуть завершені не раніше жовтня 2024, а це означає, що Барселона почне сезон 2024/25 також на Олімпійському стадіоні.

Наразі стадіон на горі Монтжуїк не пристосований для проведення матчів Ла Ліги. Барселоні доведеться витратити від 15 до 20 мільйонів євро, щоб адаптувати арену під проведення матчів чемпіонату Іспанії.

Олімпійський стадіон вміщує трохи більше 56 тисяч глядачів, а це означає, що доходи Барселони від продажу квитків на матчі суттєво знизиться. Клубне правління прогнозує, що втрати доходів від музею та фірмового магазину Барселони становитимуть до 100 мільйонів.

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