toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Из Украины предложений не было, а в Россию я не поеду, – Эсеола

17:19 102 Читати українською
Из Украины предложений не было, а в Россию я не поеду, – Эсеола
Адеринсола Эсеола / фото из открытых источников

Украинский нападающий казахского Кайрата Адеринсола Эсеола заявил, что не будет рассматривать предложения о переходе в российские клубы.

"Предложений было много. Именно из Украины не было, но с постсоветского пространства интересовались настойчиво. Но я пока – игрок Кайрата и буду отдавать все свои силы этой команде. Предложения из России? Туда играть я не поеду по известным причинам.

Эсеола рассказал, почему не смог закрепиться в Динамо

Сборная Украины? По усмотрению руководства главной команды. Конечно, это мечта любого футболиста – играть в сборной, тем более на Евро-2020. Это было бы пределом мечтаний", – сказал Эсеола в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, 28-летний украинский форвард, который является воспитанником киевского Динамо, перешел в Кайрат летом 2018 года. В прошлом чемпионате Казахстана он забил 19 голов в 27 матчах. Его контракт с казахским клубом рассчитан до конца 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Эсеолу в 3,2 млн евро.

Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечты

blog_ava
Скрипник откровенно оценил зимние трансферы Зари
09:02
647
Теги
Украинцы за рубежом Мир Чемпионат Казахстана Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола Кайрат Кайрат
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Болонья
19:00
Дженоа
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук