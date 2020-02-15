Из Украины предложений не было, а в Россию я не поеду, – Эсеола

Украинский нападающий казахского Кайрата Адеринсола Эсеола заявил, что не будет рассматривать предложения о переходе в российские клубы.

"Предложений было много. Именно из Украины не было, но с постсоветского пространства интересовались настойчиво. Но я пока – игрок Кайрата и буду отдавать все свои силы этой команде. Предложения из России? Туда играть я не поеду по известным причинам.

Эсеола рассказал, почему не смог закрепиться в Динамо

Сборная Украины? По усмотрению руководства главной команды. Конечно, это мечта любого футболиста – играть в сборной, тем более на Евро-2020. Это было бы пределом мечтаний", – сказал Эсеола в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, 28-летний украинский форвард, который является воспитанником киевского Динамо, перешел в Кайрат летом 2018 года. В прошлом чемпионате Казахстана он забил 19 голов в 27 матчах. Его контракт с казахским клубом рассчитан до конца 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Эсеолу в 3,2 млн евро.

Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечты