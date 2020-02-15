З України пропозицій не було, а в Росію я не поїду, – Есеола

Український нападник казахського Кайрата Адерінсола Есеола заявив, що не буде розглядати пропозиції про перехід в російські клуби.

"Пропозицій було багато. Саме з України не було, але з пострадянського простору цікавилися наполегливо. Але я поки що – гравець Кайрата і буду віддавати всі свої сили цій команді. Пропозиції з Росії? Туди грати я не поїду з відомих причин.

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Збірна України? На розсуд керівництва головної команди. Звичайно, це мрія будь-якого футболіста – грати в збірній, тим більше на Євро-2020. Це було б межею мрій", – сказав Есеола в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, 28-річний український форвард, який є вихованцем київського Динамо, перейшов у Кайрат влітку 2018 року. В минулому чемпіонаті Казахстану він забив 19 голів у 27 матчах. Його контракт з казахським клубом розрахований до кінця 2021 року. Портал Transfermarkt оцінює Есеолу у 3,2 млн євро.

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