"Из Руха я не ушел – из Руха меня убрали. У меня был пересмотр контракта и мы должны были договариваться о новых условиях. Помню, мы тогда сыграли в Полтаве, 5:2 проиграли (1-й тур УПЛ против Ворсклы, – Футбол 24) , провалили полностью эту игру и нам дали несколько выходных, поскольку была пауза на сборные.

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Я поехал домой, а когда вернулся – мне позвонили наши директора Лапицкий и Дедышин. Сначала думал, что они хотят договориться о контракте, обсудить новые условия, но получилось все не так. Они сказали, что больше не видят меня в клубе, мол, у нас сейчас другой план игры, я не вписываюсь в их схему, тренер не видит меня в этой тактике, но я могу остаться, ведь у меня был действующий контракт.

Но просто какой смысл оставаться, если я не играю? Сам понимаю прекрасно, что мне тогда было 22 года и просто где-то сидеть в команде, или играть за дубль – это тоже не вариант. Я решил разорвать контракт по обоюдному согласию и всё. Зарплату к тому числу, когда контракт был расторгнут, они мне выплатили полностью", – рассказал Сакив в интервью BF.

Напомним, Сакив – воспитанник Шахтера и Динамо. Первый профессиональный контракт заключил с Ворсклой, за которую выступал с 2015 по 2019 гг. В январе 2020-го свободным агентом пришел в Рух, который покинул уже в начале сентября.

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