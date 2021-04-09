"З Руха я не пішов – з Руха мене прибрали. У мене був перегляд контракту і ми мали домовлятися щодо нових умов. Пригадую, ми тоді зіграли в Полтаві, 5:2 програли (1-й тур УПЛ проти Ворскли, – Футбол 24), провалили повністю цю гру і нам дали декілька вихідних, оскільки була пауза на збірні.

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Я поїхав додому, а коли повернувся – мені зателефонували наші директори Лапіцький і Дедишин. Спочатку думав, що вони хочуть домовитись щодо контракту, обговорити нові умови, але вийшло все не так. Вони сказали, що більше не бачать мене в клубі, мовляв, у нас зараз інший план гри, я не вписуюся у їхню схему, тренер не бачить мене у цій тактиці, однак я можу залишитися, адже в мене був чинний контракт.

Але просто який сенс залишатися, якщо я не граю? Сам розумію прекрасно, що мені тоді було 22 роки і просто десь сидіти в команді, або грати за дубль – це теж не варіант. Я вирішив розірвати контракт за обопільною згодою і все. Зарплату до того числа, коли контракт був розірваний, вони мені виплатили повністю", – розповів Саків в інтерв'ю BF.

Нагадаємо, Саків – вихованець Шахтаря і Динамо. Перший професіональний контракт уклав з Ворсклою, за яку виступав з 2015 по 2019 рр. У січні 2020-го вільним агентом прийшов у Рух, який покинув вже на початку вересня.

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