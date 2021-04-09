Закарпатской команде удалось удержать своих звезд – Анатолия Нуриева и Тараса Сакива. Оба игрока задержатся в клубе еще минимум на сезон.

Форвард Анатолий Нуриев и защитник Тарас Сакив продлили контракты с Минаем, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

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Срок предыдущего соглашения у обоих игроков истекал 30 июня 2021 года. Согласно договоренностей футболисты останутся в команде и на следующий сезон.

Напомним, Нуриев в клубе с 2018 года, когда команда дебютировала во Второй лиге. В текущем сезоне он провел за Минай 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и является лучшим бомбардиром команды.

Сакив присоединился к закарпатцам в сентябре 2020-го, придя из львовского Руха свободным агентом. Успел провести в сезоне 16 матчей, в которых забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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