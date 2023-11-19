Нападающий Интера и сборной Чили Алексис Санчес не скрывал негодования от инфраструктуры на родине.

34-летний нападающий поиграл за ряд именитых клубов – Барселону, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Интер. За годы в Европе Алексис Санчес привык к комфорту, потому был шокирован условиями на чилийском стадионе в Сантьяго – столице страны.

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"В Хуан Пинто Дюран (тренировочный центр команды - прим.) есть три душевых, но они не работают. Надо ждать, пока другой человек примет душ. Как это возможно?

Но это не самое плохое. На стадионе Коло-Коло я сидел, делал растяжку, а в это время из канализации потекло дерьмо. Это национальная сборная, или какая-то третья команда?" – цитирует Санчеса TN.

Напомним, сборная Чили проваливает отбор на ЧМ-2026. "Ла Роха" занимает только 8 место американской квалификации. Неудачные результаты уже привели к отставке главного тренера Эдуардо Бериссо.

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