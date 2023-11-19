Нападник Інтера і збірної Чилі Алексіс Санчес не приховував обурення від інфраструктури на батьківщині.

34-річний нападник пограв за низку іменитих клубів – Барселону, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Інтер. За роки в Європі Алексіс Санчес звик до комфорту, тому був шокований умовами на чилійському стадіоні в Сантьяго – столиці країни.

Тренер південноамериканської збірної подав у відставку одразу після фінального свистка

"У Хуан Пінто Дюран (тренувальний центр команди – прим.) є три душові, але вони не працюють. Треба чекати, поки інша людина прийме душ. Як таке можливо?

Але це не найгірше. На стадіоні Коло-Коло я сидів, робив розтяжку, а в цей час із каналізації потекло лайно. Це національна збірна, чи якась третя команда?" – цитує Санчеса TN.

Нагадаємо, збірна Чилі провалює відбір на ЧС-2026. "Ла Роха" посідає тільки 8 місце південноамериканської кваліфікації. Невдалі результати вже призвели до відставки головного тренера Едуардо Беріссо.

Хацкевич після Динамо: синдром Мілевського, або Важко відмитися від російського лайна