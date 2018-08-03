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Ивоби продлил контракт с Арсеналом

18:42 7 Читати українською
Ивоби продлил контракт с Арсеналом
Алекс Ивоби / Guardian

Полузащитник лондонского Арсенала Алекс Ивоби продолжит свои выступления за "канониров".

Арсенал на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с 22-летним полузащитником команды Алексом Ивоби. Детали сделки не разглашаются.

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К слову, Ивоби находится в клубной структуре "канониров" с девяти лет. Впервые за основную команду Арсенала нигериец сыграл в 2015 году.

"Я доволен тем, что Алекс подписал новый контракт с нами. Он – замечательный пример игрока, который закончил нашу клубную академию и достиг успеха. Я хочу продолжить работу с ним и другими молодыми футболистам в нашей команде", – сказал тренер Арсенала Унаи Эмери после подписания нового контракта с Ивоби.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Алекс Ивоби Алекс Ивоби
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