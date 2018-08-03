Ивоби продлил контракт с Арсеналом

Полузащитник лондонского Арсенала Алекс Ивоби продолжит свои выступления за "канониров".

Арсенал на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с 22-летним полузащитником команды Алексом Ивоби. Детали сделки не разглашаются.

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К слову, Ивоби находится в клубной структуре "канониров" с девяти лет. Впервые за основную команду Арсенала нигериец сыграл в 2015 году.

"Я доволен тем, что Алекс подписал новый контракт с нами. Он – замечательный пример игрока, который закончил нашу клубную академию и достиг успеха. Я хочу продолжить работу с ним и другими молодыми футболистам в нашей команде", – сказал тренер Арсенала Унаи Эмери после подписания нового контракта с Ивоби.

"The very first kit that I had was an Arsenal shirt, and I’m still as honoured and proud to wear the shirt today."



• Joins aged nine

• Makes first-team debut a decade later

• Signs new long-term contract today@alexiwobi's Arsenal story continues... — Arsenal FC (@Arsenal) 3 августа 2018 г.

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