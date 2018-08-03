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Івобі продовжив контракт з Арсеналом

18:42 59 Читать на русском
Івобі продовжив контракт з Арсеналом
Алекс Івобі / Guardian

Півзахисник лондонського Арсенала Алекс Івобі продовжить свої виступи за "канонірів".

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з 22-річним півзахисником команди Алексом Івобі. Деталі угоди не розголошуються.

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До слова, Івобі знаходиться у клубній структурі "канонірів" з дев'яти років. Вперше за основну команду Арсенала нігерієць зіграв у 2015 році.

"Я задоволений тим, що Алекс підписав новий контракт з нами. Він – чудовий приклад гравця, який закінчив нашу клубну академію та досяг успіху. Я хочу продовжити роботу з ним та іншими молодими футболістам в нашій команді", – сказав тренер Арсенала Унаї Емері після підписання нового контракту з Івобі.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Алекс Івобі Алекс Івобі
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