Івобі продовжив контракт з Арсеналом

Півзахисник лондонського Арсенала Алекс Івобі продовжить свої виступи за "канонірів".

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з 22-річним півзахисником команди Алексом Івобі. Деталі угоди не розголошуються.

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До слова, Івобі знаходиться у клубній структурі "канонірів" з дев'яти років. Вперше за основну команду Арсенала нігерієць зіграв у 2015 році.

"Я задоволений тим, що Алекс підписав новий контракт з нами. Він – чудовий приклад гравця, який закінчив нашу клубну академію та досяг успіху. Я хочу продовжити роботу з ним та іншими молодими футболістам в нашій команді", – сказав тренер Арсенала Унаї Емері після підписання нового контракту з Івобі.

"The very first kit that I had was an Arsenal shirt, and I’m still as honoured and proud to wear the shirt today."



• Joins aged nine

• Makes first-team debut a decade later

• Signs new long-term contract today@alexiwobi's Arsenal story continues... — Arsenal FC (@Arsenal) 3 августа 2018 г.

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