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Форвард Арсенала Акпом перешел в ПАОК Хачериди и Шахова

13:04 56 Читати українською
Форвард Арсенала Акпом перешел в ПАОК Хачериди и Шахова
Чуба Акпом / ФК Арсенал

Лондонский Арсенал отпустил Чубу Акпома в греческий ПАОК, за который выступают Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

Арсенал и ПАОК на своих официальных сайтах сообщили о переходе нападающего Чуба Акпома в греческий клуб. Контракт рассчитан на 3 года.

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Англичанин является воспитанником академии "канониров", но за основную команду сыграл лишь в 4 поединках, регулярно отправляясь в аренду в другие клубы.

Напомним, в составе вице-чемпиона Греции выступают украинцы Евгений Шахов и Евгений Хачериди.

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Команда на следующей неделе сыграет в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов против московского Спартака.

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Трансферы Чемпионата Англии Мир Трансферы Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов Чуба Акпом Чуба Акпом Арсенал Арсенал ПАОК ПАОК
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