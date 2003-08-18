Форвард Арсенала Акпом перешел в ПАОК Хачериди и Шахова

Лондонский Арсенал отпустил Чубу Акпома в греческий ПАОК, за который выступают Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

Арсенал и ПАОК на своих официальных сайтах сообщили о переходе нападающего Чуба Акпома в греческий клуб. Контракт рассчитан на 3 года.

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Англичанин является воспитанником академии "канониров", но за основную команду сыграл лишь в 4 поединках, регулярно отправляясь в аренду в другие клубы.

Напомним, в составе вице-чемпиона Греции выступают украинцы Евгений Шахов и Евгений Хачериди.

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Команда на следующей неделе сыграет в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов против московского Спартака.