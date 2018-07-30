AC/DC и Арсенал, Daft Punk и ПСЖ: сеть покоряют оригинальные эмблемы, где объединены группы и футбольные клубы

Наиболее удачное визуальное сочетание музыки и футбола быстро набирает популярность в сети.
Профиль Bands FC в Twitter получил известность менее чем за месяц. Его создатели Марк Липротт и Ник Фрейзер реализовали идею совместить футбол и музыку. Они переделывают эмблемы клубов, добавляя характерные черты различных музыкальных групп, которые либо визуально, либо по смыслу, либо по территориальной принадлежности имеют схожие черты.
Сначала примеры, как это работает:
AC/DC с песней Big Gun и лондонский Арсенал
Один из Gorillaz очень напоминает героя с эмблемы Сампдории
Лучшие образцы их работы:
Манчестер Юнайтед и его земляк – рок-группа The Stone Roses
По тому же принципу объединены мерсисайдские Ливерпуль и Echo and the Bunnymen
Дуэт из Парижа Daft Punk, который работает над электронной музыкой, и ПСЖ
Ненавистный украинским болельщикам Young Boys превратился в Young Fathers
Сборная Германии в параллельном мире выступала бы с эмблемой Rammstein
Черно-белые цвета объединили Joy Division и Ювентус
Изменить одну букву, добавить несколько слов – и Лион превратился в Kings of Leon
Куча звезд на эмблеме Бока Хуниорс не оставила выбора – традиционную надпись заменила поп-группа Mazzy Star
Больше интересных эмблем можно найти здесь