AC/DC и Арсенал, Daft Punk и ПСЖ: сеть покоряют оригинальные эмблемы, где объединены группы и футбольные клубы

Наиболее удачное визуальное сочетание музыки и футбола быстро набирает популярность в сети.

Профиль Bands FC в Twitter получил известность менее чем за месяц. Его создатели Марк Липротт и Ник Фрейзер реализовали идею совместить футбол и музыку. Они переделывают эмблемы клубов, добавляя характерные черты различных музыкальных групп, которые либо визуально, либо по смыслу, либо по территориальной принадлежности имеют схожие черты.

Сначала примеры, как это работает:

AC/DC с песней Big Gun и лондонский Арсенал

Один из Gorillaz очень напоминает героя с эмблемы Сампдории

Лучшие образцы их работы:

Манчестер Юнайтед и его земляк – рок-группа The Stone Roses

По тому же принципу объединены мерсисайдские Ливерпуль и Echo and the Bunnymen

Дуэт из Парижа Daft Punk, который работает над электронной музыкой, и ПСЖ

Ненавистный украинским болельщикам Young Boys превратился в Young Fathers

Сборная Германии в параллельном мире выступала бы с эмблемой Rammstein

Черно-белые цвета объединили Joy Division и Ювентус

Изменить одну букву, добавить несколько слов – и Лион превратился в Kings of Leon

Куча звезд на эмблеме Бока Хуниорс не оставила выбора – традиционную надпись заменила поп-группа Mazzy Star

Больше интересных эмблем можно найти здесь