"Иванович стал бы отличным дополнением к нашей команде, он достиг всего. Его карьера замечательная. Я надеюсь, что скоро все будет окончательно оформлено, в считанные часы", – поделился Билич в комментарии Goal.

Иванович может оформить неожиданный камбэк в АПЛ

Отметим, что Иванович стал свободным агентом, после того как покинул Зенит по завершении контракта.

Добавим, что серб получил известность благодаря своим выступлениям за Челси, в составе которого становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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