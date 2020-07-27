Иванович может оформить неожиданный камбэк в АПЛ

Экс-защитник лондонского Челси Бранислав Иванович может вернуться в английскую Премьер-лигу в новом сезоне.

Ветеран близок к подписанию контракта с Эвертоном, утверждает Novosti.rs.

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Переговоры между Ивановичем и "ирисками" якобы находятся на финальной стадии. На Гудисон Парк опытный серб переедет в статусе свободного агента, поскольку его контракт с питерским Зенитом завершил действие. Идея пригласить Ивановича принадлежит наставнику Эвертона Карло Анчелотти. Итальянец работал с центрбеком в Челси и надеется усилить им центр обороны.

К слову, в сезоне 2019/20 Бранислав Иванович провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Ранее он провел в составе Челси 9 сезонов.

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