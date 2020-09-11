"Івановіч став би відмінним доповненням до нашої команди, він досягнув всього. Його кар'єра чудова. Я сподіваюся, що скоро все буде остаточно оформлено, в лічені години", – поділився Біліч у коментарі Goal.

Івановіч може оформити несподіваний камбек в АПЛ

Зазначимо, що Івановіч став вільним агентом, після того як покинув Зеніт по завершенні контракту.

Додамо, що серб здобув популярність завдяки своїм виступам за Челсі, у складі якого ставав чемпіоном Англії та вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

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