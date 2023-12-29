В рамках програми дня у 18-му турі італійської Серії А було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 20-й тур

Наполі – Монца – 0:0

Нереалізований пенальті: Пессіна, 68 (Монца)

Фіорентина – Торіно – 1:0

Гол: Раньєрі, 83

Лаціо – Фрозіноне – початок о 21:45

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Наполі у рідних стінах приймав Монцу. Зустріч не потішила вболівальників голами, але яскравого у ній було багато. Тренери обох команд отримали червону, партенопейці провели 25 ударів по воротах (проти 8 у гостей), але ледь не пропустив з пенальті – Мерет врятував, парирувавши постріл Пессіни.

А на 74-й хвилині Мерета довелося замінити на голкіпера українського походження – Микиту Контіні-Барановського. Це був його дебют в офіційний матчах за Наполі. На жаль, побачити сейвів не вдалося, адже Монца перестала влучати у площину, та і загалом атакувала рідко. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої неаполітанці відстали від топ-4 на чотири очки.

Такий же рахунок могли побачити і на "Артеміо Франкі", де Фіорентина приймала Торіно. На щастя для "фіалок", на 83-й хвилині гол забив Раньєрі – а от у складі туринців такого героя не знайшлося. "Бики" зазнали мінімальної поразки, а флорентійці повернулися у зону ЛЧ.

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