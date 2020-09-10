"Знаете, что мне очень нравится в Супряге? У него классная физика, классная техника, но – что самое важное – правильный менталитет. Он меня приятно удивил – каждый день мы обсуждали, как он может стать сильнее, что нужно для этого делать. Много работали с видео, постоянно разговаривали. На поле он делал все, что от него требовалось. Супряга очень хочет прогрессировать и работает, чтобы стать классным игроком.

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Готов ли он играть в Италии? Не знаю, Динамо – классная команда. Он точно прибавит, играя там. А если переберется в Италию, ему сначала точно будет непросто, но, даже не играя стабильно, он может стать гораздо сильнее. Уровень Серии А совсем другой по сравнению с чемпионатом Украины. Но Супряга – очень умный парень, он хочет прибавлять и может многого достичь.

Ему нужно прибавлять в тактике, но ему всего 20 лет, он молод. Думаю, Супряга на правильном пути, он может стать очень классным игроком. Важно не останавливаться и работать. Он еще ничего не добился, ему предстоит пройти большой путь, чтобы стать сильным футболистом", – сказал Ночентини в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, итальянский аналитик присоединился к днепровскому клубу в феврале 2020 года, однако покинул команду в конце августа. Ночентини известен тем, что помогал Маурицио Сарри во время его работы в Наполи.

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