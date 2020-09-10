"Знаєте, що мені дуже подобається в Супрязі? У нього класна фізика, класна техніка, але – що найважливіше – правильний менталітет. Він мене приємно здивував – кожен день ми обговорювали, як він може стати сильнішим, що потрібно для цього робити. Багато працювали з відео, постійно розмовляли. На полі він робив все, що від нього вимагалося. Супряга дуже хоче прогресувати і працює, щоб стати класним гравцем.

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Чи готовий він грати в Італії? Не знаю, Динамо – класна команда. Він точно додасть, граючи там. А якщо перебереться до Італії, йому спочатку точно буде непросто, але, навіть не граючи стабільно, він може стати набагато сильнішим. Рівень Серії А зовсім інший у порівнянні з чемпіонатом України. Але Супряга – дуже розумний хлопець, він хоче додавати і може багато чого досягти.

Йому потрібно додавати у тактиці, але йому всього 20 років, він молодий. Думаю, Супряга на правильному шляху, він може стати дуже класним гравцем. Важливо не зупинятися і працювати. Він ще нічого не добився, йому належить пройти великий шлях, щоб стати сильним футболістом", – сказав Ночентіні у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, італійський аналітик приєднався до дніпровського клубу у лютому 2020 року, однак покинув команду наприкінці серпня. Ночентіні відомий тим, що допомагав Мауріціо Саррі під час його роботи у Наполі.

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