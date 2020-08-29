Луиджи Ночентини покинул тренерский штаб СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

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Итальянский аналитик присоединился к днепровскому клуба в феврале. Стоит отметить, Ночентини помогал Маурицио Сарри, во время его работы в Наполи. "Луиджи – настоящий профессионал и специалист, который всегда стремится к совершенству в работе. Спасибо за время, проведенное в нашей команде, за плодотворный труд и преданность делу! Желаем успехов в дальнейшей карьере!", – говорится в заявлении днепрян.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ СК Днепр-1 финишировал на 7-й строчке.

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