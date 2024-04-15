Маттиа Джани из клуба Кастельфиорентино скончался в возрасте 26 лет, сообщает La Stampa.

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В воскресенье, 14 апреля, команда приехала на гостевой матч против Ланчотто Кампи в рамках пятого дивизиона Италии. Уже на 14-й минуте Джани упал на газон, схватившись за грудь. Игру немедленно остановили, а один из работников Кастельфиорентино сделал массаж сердца. За всем этим с трибун наблюдали родители и девушка Маттиа...

Джани как можно скорее отвезли в больницу, но утром 15 апреля мэр города Кастельфиорентино сообщил о смерти футболиста. У него случился сердечный приступ с эпилептическим припадком.

Форвард прошел школу Эмполи, но его карьерным максимумом была Серия D. У Маттиа Джани остался младший на 3 года брат Элиа – также футболист.

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