Італійський форвард помер у 26 років від зупиники серця на полі – батьки і дівчина з трибун дивились на трагедію
Італійський футбол здригнувся від страшного інциденту у матчі нижчого дивізіону.
Маттіа Джані з клубу Кастельфіорентіно помер у віці 26 років, повідомляє La Stampa.
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У неділю, 14 квітня, команда приїхала на гостьовий матч проти Ланчотто Кампі в рамках п'ятого дивізіону Італії. Вже на 14-й хвилині Джані впав на газон, схопившись за груди. Гру негайно зупинили, а один з працівників Кастельфіорентіно зробив масаж серця. За всім цим з трибун спостерігали батьки і дівчина Маттіа...
Джані якомога швидше відвезли в лікарню, але зранку 15 квітня мер міста Кастельфіорентіно повідомив про смерть футболіста. У нього стався серцевий напад з епілептичним припадком.
Форвард пройшов школу Емполі, але його кар'єрним максимумом була Серія D. У Маттіа Джані залишився молодший на 3 роки брат Еліа – також футболіст.
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