Маттіа Джані з клубу Кастельфіорентіно помер у віці 26 років, повідомляє La Stampa.

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У неділю, 14 квітня, команда приїхала на гостьовий матч проти Ланчотто Кампі в рамках п'ятого дивізіону Італії. Вже на 14-й хвилині Джані впав на газон, схопившись за груди. Гру негайно зупинили, а один з працівників Кастельфіорентіно зробив масаж серця. За всім цим з трибун спостерігали батьки і дівчина Маттіа...

Джані якомога швидше відвезли в лікарню, але зранку 15 квітня мер міста Кастельфіорентіно повідомив про смерть футболіста. У нього стався серцевий напад з епілептичним припадком.

Форвард пройшов школу Емполі, але його кар'єрним максимумом була Серія D. У Маттіа Джані залишився молодший на 3 роки брат Еліа – також футболіст.

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