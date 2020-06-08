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Италия определилась с датой открытия трансферного окна

19:41 13 Читати українською
Италия определилась с датой открытия трансферного окна
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Летнее трансферное окно в этом году можно переименовать в "осеннее".

На заседании Итальянской федерации футбола приняли решение открыть трансферное окно 1 сентября, сообщает Calciomercato.

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Подписывать и продавать игроков команды смогут до 5 октября. Относительно зимнего трансферного окна, то оно продлится в период 4-31 января 2021 года.

Напомним, уже 20 июня возобновятся матчи чемпионата Италии. После 26-ти туров Серии А лидирует Ювентус, оторвавшись от Лацио лишь на одно очко.

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