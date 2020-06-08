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Берлускони повысил Монцу в классе в свой дебютный сезон

18:01 9 Читати українською
Берлускони повысил Монцу в классе в свой дебютный сезон
Сильвио Берлускони / Фото ФК Монца

Определились новые участники второго по силе дивизиона Италии.

Совет итальянской федерации футбола приняла официальное решение об остановке розыгрыша сезона Серии С, сообщает Gazzetta.it.

Серия А хочет вернуть болельщиков на трибуны уже с начала июля

Таким образом, определилась тройка команд, которая в следующем сезоне попробует свои силы в Серии В, среди них – Виченца, Реджина и Монца. Напомним, владельцем последних является скандальный итальянский политик Сильвио Берлускони, который ранее владел Миланом.

Относительно Серии В, то турнир решили возобновить – матчи стартуют уже с 17 июня.

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Теги
Италия Виченца Виченца Реджина Реджина Монца Монца Сильвио Берлускони Серия B
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