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Італія визначилась з датою відкриття трансферного вікна

19:40 79 Читать на русском
Італія визначилась з датою відкриття трансферного вікна
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Літнє трансферне вікно цього року можна перейменувати на "осіннє".

Під час засідання Італійської федерації футболу ухвалили рішення відкрити трансферне вікно 1 вересня, повідомляє Calciomercato.

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Підписувати та продавати гравців команди зможуть до 5 жовтня. Щодо зимового трансферного вікна, то воно триватиме в період 4-31 січня 2021 року.

Нагадаємо, вже 20 червня відновляться матчі чемпіонату Італії. Після 26-ти турів Серії А лідирує Ювентус, відірвавшись від Лаціо лише на одне очко.

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Теги
Італія Трансфери Серія А Трансфери Чемпіонату Італії
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